Pugilato in memoria di Nicola Aloe

Indimenticabile resterà per sempre nella memoria dei Sansalvesi Nicola Aloe scomparso prematuramente qualche anno fa.

Nicola fu un noto Boxeur, idolo e orgoglio dei compaesani riempiva il palazzetto dello sport facendo appassionare in quegli anni anche chi alla box non era interessato, e non gli interessava poi quando lui smise di combattere sul ring; appesi i guantoni Nicola intraprese l’attività di Security, e per questa professione è forse ricordato anche dalle generazioni di San Salvo che non lo hanno visto battersi ma nel lavoro che faceva con serietà e professionalità senza mai bisogno di adoperare violenza.