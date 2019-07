Dopo cinque anni torna Sabbie Mobili a Petacciato, tra gli artisti Rocco Hunt e Nice7

Torna Sabbie Mobili a Petacciato Marina il 6 agosto. Dopo cinque anni di pausa l’amministrazione comunale e l’associazione Betavium decidono di riproporre la manifestazione musicale che quest’anno non si terrà dal lato spiaggia per motivi di sicurezza, ma sul piazzale d’asfalto. L’artista principale sarà Rocco Hunt anticipato da alcuni gruppi locali. Chiuderanno la serata i dj set Nice7 e Leon e i Mekkanì. Un appuntamento che negli anni ha ospitato artisti come i Sud Sound System, i Modena City Ramblers, Giuliano Palma & The Bluebeaters, Après la classe.