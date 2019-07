San Salvo, al via la sesta edizione del Festival alternativo sull’uso sociale delle arti

Inizia questa sera il suo originale cammino musicale il Festival alternativo sull’uso sociale delle arti giunto alla sesta edizione. Ideato e organizzato dalla Associazione di Promozione Sociale Orchestra Giovanile “Musica in Crescendo” di San Salvo, il festival coinvolge ogni anno giovani artisti italiani ed internazionali, creando una grande rete di scambio e collaborazione con diversi Conservatori italiani, Comuni, Istituti comprensivi e associazioni.

Quest’anno, il Festival prende il nome e il tema da una delle tre foto vincitrici della Call Fotografica

“Contributo alla Bellezza”, organizzata nell’ambito della precedente edizione del Festival. La fotografa vincitrice è Romina Zanon, con la foto: RIARMONIE. Le dissonanze non sono altro che consonanze lontane, diceva Schönberg. In quante dissonanze e disaccordi viviamo oggi? Allontanarle o negarle non serve a nulla. Bisogna ascoltarle fino in fondo e con maggiore consapevolezza, comprenderle empaticamente per trasformarle in nuove armonie: le nostre armonie.

Quest’anno ci saranno degli ospiti d’eccezione, come i gruppi funk/fusion/jazz “KOINAIM” da Roma e “DUMBO STATION” da Chieti, o come i “PHILADELPHIA BOYS CHOIR & CHORALE” con i suoi 120 coristi americani.

Inoltre in questi giorni si sta svolgendo il Campus di Formazione Orchestrale organizzato da Musica in Crescendo insieme al progetto Officina Educativa e in collaborazione con l’Orchestra Giovanile “DiegoValeri” di Campolongo Maggiore (VE).

Una cinquantina di giovani musicisti veneti e abruzzesi stanno partecipando a questa incredibile occasione di scambio e di crescita musicale ed umana, trascorrendo insieme una settimana ad Ofena (AQ) presso la struttura “Oasi dei Discepoli”. Anche loro si esibiranno durante una delle quattro serate di Riarmonie.

“La musica ci consente di viaggiare con la fantasia – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – per un festival che si è ritagliato un proprio e originale spazio nel variegato panorama musicale. La musica come opportunità di crescita culturale e di conoscenza dell’altro. Una grande occasione per allargare i propri confini geografici con la presenza in queste sei edizioni di giovani musicisti provenienti da tutto il mondo”.

Quattro serate che coinvolgerà il territorio del Vastese come San Salvo, San Salvo Marina, Vasto e Palmoli.

Ecco il programma con gli artisti e le serate del Festival “RIARMONIE”:

23 LUGLIO 2019: Serata Jazz&Soul with Koinaim & Dumbo Station, apriranno i Some Skunk

Piazzale Cristoforo Colombo, San Salvo Marina, ore 21:00

25 LUGLIO 2019: Concerto Sezione Junior MiC e Orchestra Giovanile Diego Valeri - OGDV

Anfiteatro della Villa Comunale, San Salvo, ore 21:00

26 LUGLIO 2019: Concerto dei “Philadelphia Boys Choir & Chorale”

Palazzetto dello Sport, San Salvo Marina, ore 21:00

27 LUGLIO 2019: Gruppo da Camera "Riarmonie", in collaborazione con la Pro Loco "Città del Vasto"

Chiesa di Santa Maria del Carmine, Vasto, ore 21:00

28 LUGLIO 2019: Concerto dei “Philadelphia Boys Choir & Chorale”

Chiesa Parrocchiale, Palmoli, ore 21:00

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO GRATUITO.