San Salvo: Massimo Belli è il nuovo comandante della Polizia locale FOTO

Presentazione questa mattina di Massimo Belli, nuovo comandante del Corpo della Polizia locale di San Salvo. E’ stato il sindaco Tiziana Magnacca a presentarlo nell’aula consiliare a tutti gli agenti della Polizia locale.

Nel suo saluto il sindaco ha ringraziato come primo atto Vincenzo Marchioli che negli ultimi anni ha retto il comando della Polizia Locale che “con grande fiducia ha svolto l’incarico in condizioni non sempre facili con impegno ed entusiasmo”.

Il primo cittadino ha evidenziato come San Salvo sia una realtà complessa con una comunità molto operosa ribandendo il ruolo degli agenti della Polizia locale che devono contribuire al benessere della collettività, creando un ponte di comunicazione tra l’Amministrazione comunale e i cittadini.

“A lei comandante, che sappiamo persona preparata e competente, le affidiamo la Città e con essa le persone che la compongono, le affidiamo un corpo di Polizia locale rispetto al quale – ha aggiunto il sindaco – le chiediamo un trattamento di grandissima dignità verso tutti gli agenti sapendo che verranno impegnati in tutte le attività connesse al servizio perché c’è bisogno di una Polizia locale sempre più qualificata, professionale e attrezzata, applicando leggi e regolamenti”.

Belli fino alla scorsa primavera è stato comandante della Polizia locale di Rieti, dopo aver ricoperto la carica di comandante provinciale a Frosinone, della Polizia Locale a Belluno e prima ancora sei comuni consorziati in provincia di Udine.

Alla presentazione del neo comandante erano presenti il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano, l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Fabio Raspa, il vicesindaco Maria Travaglini, l’assessore Tonino Marcello e il consigliere comunale Tony Faga.