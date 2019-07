Il saluto a Roberto Buzzelli: giovedì il funerale a Vasto

Si terrà nel pomeriggio di giovedì 25 luglio, alle ore 15, nella chiesa di San Giovanni BoscoaVasto, il funerale del dottor Roberto Buzzelli, il direttore dell'unità di Otorinolaringoiatria dell'ospedale 'San Pio da Pietrelcina' morto domenica, al 'Santissima Annunziata' di Chieti, due giorni dopo il grave incidente avvenuto venerdì all'incrocio tra via Madonna dell'Asilo e via Valloncello.

Nella giornata odierna di martedì 23 e domani mattina, mercoledì 24 luglio, camera ardentenel nosocomio teatino, poi, il feretro sarà a Vasto, al 'San Pio', domani pomeriggio e la mattina del 25 prima del rito funebre.

In tanti, addolorati per la triste scomparsa, hanno fatto giungeremessaggi di affetto e vicinanza al dolore della famiglia e dei cari, testimoniando lastima per un uomo particolarmente apprezzato, sul piano professionale ed umano.