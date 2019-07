Si è iscritta la Us San Salvo al campionato?

Mentre l’attenzione dei dirigenti delle squadre di calcio giovanile risulta molto alta (vedasi fusioni nomine e assegnazioni di incarichi) al contrario la prima squadra della città non trova assetto, e nel silenzio assordante ( ma a sprazzi alternato a sproloqui) i pochi sostenitori rimasti non sono,ad oggi, in grado di conoscere le sorti della amata Us San Salvo fino al punto di non sapere se l’iscrizione ( scaduta Venerdì 19) al prossimo campionato ( 2019/20) sia stata regolarmente presentata ed accettata. A breve la LegaCalcio diramerà certamente un comunicato e i dubbi saranno fugati.