Torna regolare il conferimento dei rifiuti al Civeta

"Comunico con piacere che da domani, attraverso il provvedimento adottato dalla Regione Abruzzo (Ordinanza Presidenziale n.5 del 23 luglio 2019), il conferimento dei rifiuti tornerà ad essere regolare presso il Civeta”, lo fa sapere il sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio. "Dopo aver partecipato nella mattinata odierna all’incontro tenutosi al Civeta, questo provvedimento permetterà di non incorrere in costi aggiuntivi e disagi per i cittadini. Ringrazio”, continua Di Fabio, “il presidente Marco Marsilio, gli assessori regionali, il Commissario dell’Ente, i tecnici e tutti coloro che hanno lavorato per la risoluzione di questa seria problematica".