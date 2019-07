Convocato il consiglio comunale a San Salvo: seduta il 29 luglio

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria per lunedì 29 luglio 2019 alle ore 09.00 in prima convocazione ed eventuale seconda convocazione per martedì 30 luglio 2019 alle stessa ora.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

1. Art.64 regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: approvazione verbali sedute precedenti

2. Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 – Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 21.05.2019 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

3. Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. Lavori di completamento strade previste nel P.R.G. – Perequazione Urbanistica Fg. 10 P.lle 4816-4817-4818 – Ditta De Vito Giuseppe;

5. Investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo economico per l’edificio Centro Culturale Aldo Moro – Aggiornamento Programma Triennale Opere Pubbliche ed elenco annuale 2019;

6. Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

7. Project financing miglioramento e sviluppo del Centro Turistico Poseidon – Villa Raspa - Approvazione;

8. Piano Emergenza Comunale del Comune di San Salvo – Aggiornamento 2019 - Approvazione;

9. Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali – Provvedimenti;

10. Approvazione nuovo piano finanziario e tariffe Tari 2019 in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000;

11. Aggiornamento compenso per il Collegio di revisione dei Conti nominato per il triennio 2018/2021.