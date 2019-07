A Cupello la prima edizione della “Notte colorata dei bambini”

Domani, 26 luglio, dalle ore 17.30, anche i più piccoli avranno la loro notte di divertimento nel paradiso colorato che verrà allestito tutto per loro a cura della Scuola Paritaria Parrocchiale di Cupello.

Un ricco programma di laboratori e spettacoli per tutti i bambini e le loro famiglie per festeggiare la 1a Edizione della Notte colorata dei bambini.

Un turbinio di colori, musica e suoni invaderà il centro storico con spettacoli itineranti e tanto divertimento.