Mancato ritiro dei rifiuti al porto turistico di San Salvo, le lamentele di operatori e turisti

Da un paio di giorni è ripreso il regolare ritiro dei rifiuti a Sam Salvo dopo il guasto al Civeta. Non è stato così per quanto riguarda il porto turistico di San Salvo dove i bidoni dall’immondizia sono stracolmi di rifiuti, come si può vedere dalle foto. Sono giorni che i cittadini, tra operatori e turisti, segnalano alla nostra redazione il mancato ritiro dei rifiuti esasperati dai cattivi odori.