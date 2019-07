Via A. Doria zona disco orario solo in estate, i residenti: "E' un bancomat"

Anche quest'anno in via Andrea Doria a San Salvo Marina è stata istituita la sosta regolamentata a tempo limitato (Zona disco orario) con validità 60 minuti a titolo gratuito e senza custodia.

La determina resterà in vigore per tutto il mese di agosto, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, dal lunedì alla domenica.

Dalla regolamentazione “disco orario” sono escluse le zone in cui la sosta è vietata, nonché i posti riservati a vario titolo (diversamente abili, carico/scarico e stazionamento bus).

La decisione dei parcheggi a disco orario è sopraggiunta dall'amministrazione per evitare soste troppo lunghe nel tratto di strada, addirittura per giornate intere, ma secondo alcuni operatori residenti l'apposizione del cartello nei soli mesi estivi penalizzerebbe San Salvo Marina poichè, a loro dire, è un pò come assimilarla a un bancomat. Battere cassa nei mesi estivi, quando residenti e turisti affollano la località balneare, e poi dimenticare di restituire adeguati servizi da settembre in poi.