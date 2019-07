San Salvo, tenta di rubare una macchina ma viene beccato dai proprietari

Tenta di rubare una macchina ma viene beccato dai proprietari. La segnalazione è arrivata qualche minuto fa, quando dei cittadini si sono accorti che qualcuno stava armeggiando vicino a un’auto parcheggiata lungo il lungomare di San Salvo Marina. L’uomo, colto in flagrante, non riuscendo a mettere in moto la vettura ha preferito darsi alla fuga. Dell’episodio sono stati allertati i Carabinieri della locale stazione.