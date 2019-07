Da sabato 27 luglio torna l’isola pedonale in via Vespucci

Torna l’isola pedonale a San Salvo Marina in via Vespucci. Da domani, sabato 27 luglio a domenica 1 settembre 2019, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 è istituita la zona pedonale nel tratto compreso dall’intersezione di via Maristella all’intersezione di via Magellano dove è vietata la circolazione a tutti i veicoli.

“Ritieniamo quanto mai utile e funzionale – spiega il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – ripristinare l’isola pedonale in quella zona fulcro della marina dove insistono attività commerciali e pubblici esercizi. Uno spazio a completa disposizione dei pedoni dove verranno ospitate anche eventi e mercatini che renderanno più piacevole la passeggiata”.

L’assessore alle attività produttive Tonino Marcello ricorda che in piazzale Verrazzano è stato trasferito il mercatino estivo che veniva ospitato in via Magellano nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 14.00 alle ore 22.00.