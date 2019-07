Nuovi asfalti a San Salvo, ora tocca a via Istonia

“Proseguiamo con il nostro cronoprogramma dei lavori di messa in sicurezza della viabilità. Da lunedì partirà l’intervento previsto in via Istonia”. Ad annunciarlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nel ricordare gli interventi del piano asfalti che ha visto nei giorni scorsi via Grasceta e piazzale Verrazzano.

“Asfalti – precisa il sindaco – che vengono sistemati senza aver aumentato le tasse ai nostri concittadini ma operando economie e risparmi. E’ il risultato di una buona e sana gestione dell’ente comunale”.

L’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis ricorda che è stato istituito in via Istonia il divieto di sosta con rimozione forzata con senso unico alternato, regolato con impianto semaforico, dal 29 luglio al 2 agosto prossimi.