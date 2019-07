Altro brutto incidente sulla SS16 nel tratto di San Salvo

Poco dopo le ore 22 violento impatto automobilistico che ha visto coinvolti tre mezzi : una panda, una punto e una peugeot 3008. Il sinistro si è verificato nel tratto della strada SS16, compresa nel territorio comunale di San Salvo, all'altezza del distributore di carburante GG oil. Due le vetture maggiormente coivolte, quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale ma le loro condizioni generali sembrano essere buone; intervengono le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e regolare la circolazione. Il luogo è troppo spesso teatro di incidenti simili soprattutto nella stagione estiva e il relativo aumento di veicoli in transito.