Presentata l'associazione "Gli amici di Poldo" in aiuto ai cani randagi

resentata a San Salvo l'associazione "Gli amici di Poldo". Il sodalizio è nato lo scorso marzo dopo l'uccisione di Poldo, un randagio che era stato adottato dal quartiere di via Grasceta. Veniva curato e sfamato ma qualcuno lo ha avvelenato mettendo dell’antigelo per auto nella ciotola dell’acqua. L'obiettivo è quello di soccorrere, sfamare e cercare una famiglia agli animali abbandonati del territorio, principalmente cani curando non solo i randagi del paese, ma anche quelli che si trovavano in località limitrofe spesso inaccessibili. "Diventano sempre più frequenti i casi di persone che abbandonano i cani in strada, come se fossero rifiuti", affermano i volontari, "Invitiamo i cittadini a contribuire a sostenere le spese necessarie i cani randagi, feriti e bisognosi di cure e per l'acquisto delle crocchette. Possono recarsi al bar 'Biondo' in via Roma a San Salvo", continuano, "Inoltre abbiamo intenzione di iniziare un ciclo di incontri con le scuole della città per sensibilizzare i bambini sul tema dell'adozione degli animali facendo capire che avere un cane significa impegno e responsabilità per tutta la vita". Alla presentazione hanno partecipato anche alcuni amministratori locali tra cui l'assessore all'ambiente Giancarlo Lippis, l'assessore alle politiche sociale Oliviero Faienza, il consigliere regionale Manuele Marcovecchio e il coordinatore locale della Lega Vitale Torino.