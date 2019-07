"Nessun rischio sul taglio del volo Pescara-Milano"

"Non c'è nessuna intenzione da parte di Alitalia di tagliare il volo Pescara-Milano. Non c'è nessun rischio. Anzi, loro sono consapevoli che si tratta di un volo che va benissimo e che è molto utilizzato non solo dagli abruzzesi. L'eliminazione temporanea del collegamento del pomeriggio è dovuta ai lavori di Linate, che hanno imposto una riprogrammazione e uno spostamento su Malpensa". Lo afferma il sottosegretario di Stato Gianluca Vacca a proposito delle notizie circolate sull'eliminazione del collegamento aereo. Nel corso di una conferenza stampa all'aeroporto di Pescara, affiancato dal sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale d'Abruzzo, Umberto D'Annuntiis, e da Enrico Paolini, presidente della Saga, società che gestisce lo scalo, Vacca ha spiegato di avere "scritto ai commissari straordinari per chiedere informazioni" e di aver "subito contattato i vertici di Alitalia".