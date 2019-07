Daniela: "Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato da quando è morto mio marito"

"Grazie don Raimondo per aver portato in colonia i miei figli, al sindaco Tiziana Magnacca, all'assessore alle politiche sociali Oliviero Faienza, all'assistenza sociale e alle maestre dell'asilo e della colonia, all'autista del pulmino e a tutti coloro che mi hanno aiutato in tutto questo tempo da quando è venuto a mancare mio marito". Questi i ringraziamenti di Daniela, moglie di Doru Petrison Stepan, venuto improvvisamente a mnacare pochi mesi fa. "Grazie a Dio ho potuto lavorare tre mesi grazie a una borsa lavoro del Comune di San Salvo che ci ha permesso di andare avanti in questo momento difficile. Ringrazio anche il mio capo, Lorenzo, e i miei colleghi. E' stato un piacere lavorare con loro". Doru Petrisor ha lasciato la moglie e tre figli piccoli di 8, 6 e 1 anno, Eduard, Kevin e Serena ed era l'unico sostentamento economico per la famiglia. Subito dopo l'accaduto tutta la scuola di via De Vito, quella che frequenta il bimbo di 8 anni, ha deciso di istituire una raccolta fondi a offerta libera per la famiglia il cui ricavato, attraverso un assegno, è stato consegnato alla madre (leggi).