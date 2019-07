Emozione e applausi per i Philadelphia Boys Choir

“Ho ancora il cuore che palpita a ritmo di musica dopo la coinvolgente ed emozionante esibizione del Philadelphia Boys Choir i cui componenti sono considerati gli ambasciatori della canzone d’America”. E’ la prima considerazione del sindaco di Tiziana Magnacca dopo il concerto di ieri sera nel Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina della giovane corale a stelle e strisce nell’ambito del programma predisposto dall’associazione “Musica in Crescendo” nel contenitore “Riarmonie”, patrocinato dal Comune di San Salvo.

“Ringrazio tutti coloro che a vario titolo collaborando con l’associazione Musica in Crescendo, la presidente Marta Salvini, l’interodirettivo e l’instancabile Maria Aurelia Del Casale e tutte le famiglie che consentono la realizzazione del l'ambizioso progetto musicale e sociale del Festival Alternativo sull'Uso Sociale della Musica”.

Ieri sera il Coro di Philadelphia diretto da Jeffery R. Smith, fondato negli anni '60, vincitore degli Emmy e nominato ai Grammy ed ha girato il mondo, registrato con orchestre e solisti di fama internazionale come Luciano Pavarotti, ricevendo elogi dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo, ha regalato a San Salvo momenti non solo di grande profilo artistico ma anche di emozione e di spiritualità.

“La dimensione internazionale del coro americano – conclude il sindaco – ha fatto ulteriormente alzare il livello del festival. In questi anni a Salvo attraverso il lavoro dell’associazione Musica in Crescendo, ha elevato il suo livello musicale con la presenza di giovani musicisti provenienti da diversi paesi del continente ed extraeuropei rendendolo ancora più internazionale. La musica come elemento di unione tra i popoli attraverso il suo linguaggio universale, ponte vero tra i popoli nel contribuire a cancellare le differenze favorendo l’arricchimento l’uno dell’altro”.