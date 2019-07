Un'amministrazione buona solo a mettersi in posa nelle foto e far parlare di sé per salti sul carro del Duce leghista (salvo poi prendersi gli applausi parlando dei valori dell'Europa unita!) lascia che il più grande evento della stagione si svolga nella più sconfortante e umiliante indifferenza.

C'erano infatti più cantanti che spettatori ieri sera in un osceno palazzetto sgangherato e rovente, indegno di ospitare un incredibile e unico evento dai (santi subito) Maria Aurelia, Angelo Lalla e Marta Savini dell'associazione culturale Musica in Crescendo.

Un concerto emozionante, con più di cento grandi professionisti dai 10 ai 70 anni, un repertorio da paura, ma di cui nessuno sapeva niente, che evidentemente non rappresenta nessun vanto per chi pensa agli eventi degli altri, offrendo (sempre a favore di telecamera) vaghi e generici aiuti (non si sa quali) a chi non ha chiesto proprio niente.

Un'accoglienza da barboni, senza solennità, di un provincialismo sconfortante, resa tanto più irritante dagli ipocriti e pomposi discorsi degli amministratori che di fatto non sanno di cosa stanno parlando, e vanno in automatico.

Il terzo mondo in confronto a noi è un re.

Staranno risparmiando i soldi della pubblicità per quando dovranno far girare la macchina perché arriva Cristina D'Avena