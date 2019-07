San Salvo, il Comune cerca sei dipendenti

Il Comune di San Salvo ha indetto tre nuovi concorsi per sei posti di lavoro a tempo indeterminato. Le figure richieste sono: un istruttore informatico, due agenti della Polizia Locale e tre istruttori tecnici.

“Le domande per concorrere a queste sei nuove opportunità di lavoro nel nostro Comune – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – scadranno il prossimo 25 agosto. La programmazione predisposta dalla Giunta per soddisfare il fabbisogno di personale consentirà di sostituire il personale che andrà in pensione. Una buona notizia per chi è alla ricerca di un’opportunità di lavoro”.

Il Comune di San Salvo ha la capacità di assumere nuovo personale in forza della propria capacità di programmazione, di capacità di mantenimento della spesa e della regolare tenuta del bilancio comunale.

Tutte le informazioni e i modelli di domanda sono reperibili sul sito del Comune di San Salvo nella sezione “concorsi”.

https://www.comunesansalvo.it/pagine/1_il-comune/10_concorsi-bandi-gare/58_concorsi