RDS Play on Tour a San Salvo, conto alla rovescia per il cuore pulsante del divertimento

Mancano pochissime ore all’evento clou dell’estate della costa abruzzese, RDS Play on Tour Summer Edition, che si terrà sabato e domenica prossimi a San Salvo Marina (Ch), nella spiaggia libera antistante piazza Cristoforo Colombo. L’iniziativa di calibro nazionale organizzata da RDS, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di San Salvo e dell’associazione culturale Progetto Sud, vedrà come protagonista la spiaggia della città, dove verrà allestito un autentico villaggio del divertimento, un’oasi di spensieratezza, scenograficamente ispirata ai colori e alle atmosfere delle isole tropicali in cui risuonano dolci e ritmate le playlist “RDS 100% Grandi Successi. Quello di San Salvo è soltanto uno dei sei appuntamenti del tour ideato dalla radio nazionale che sta girando in lungo e in largo tutta la penisola toccando le più belle località turistiche d’Italia (Lido di Camaiore, Cattolica, Sottomarina di Chioggia, Castellaneta e Soverato).

Speaker ufficiale dell’appuntamento di San Salvo Marina sarà la frizzante Roberta Lanfranchi, oggi voce nota di RDS ma la sua carriera artistica risale agli anni Novanta quando faceva già parte, a soli 19 anni, del corpo di ballo dei più importanti show per la tv di quel momento. Dopo essere passata dal famosissimo “bancone” di Striscia la Notizia come velina, ha fatto la showgirl e conduttrice tv a 360 gradi. Tanti i programmi che l’hanno vista come protagonista, in tutte le fasce orarie, dal mattino alle prime serate, dal pomeriggio alle maratone tv. Poi il teatro con il quale dice di aver raggiunto il traguardo che più le stava a cuore, recitando come protagonista assoluta nei musical più importanti degli ultimi anni.

“La musica – spiega la Lanfranchi - ha sempre scandito e continua scandire il tempo delle mie giornate. Improvviso balletti e ninne nanne per l’ultimo arrivato in casa, mi aggiorno grazie ai consigli musicali di mio figlio più grande e canto con quello di mezzo, chissà che non diventi un cantante. Mi piace tutto, tranne l’heavy metal ma potreste anche convincermi!”.

Il villaggio del divertimento che accenderà la spiaggia sansalvese sabato 3 agosto e domenica 4 sarà aperto in entrambi i giorni dalle 10.00 del mattino fino alle 19.30 di sera.

L’evento coinvolgerà ascoltatori e bagnanti grazie alla presenza on field dei conduttori RDS e attività di engagement attraverso i social. Il cuore pulsante del villaggio, che sarà suddiviso in area sport, social e sponsor, sarà il Main Stage dove i conduttori RDS coinvolgeranno il pubblico in giochi e momenti originali di animazione. Divertimento, sole, allegria e tanta buona musica: questa sarà la formula di uno degli eventi di punta dell’estate sansalvese che prevederà, tra le tante iniziative di intrattenimento, anche un momento sportivo con la RDS Fun Race, una corsa di circa 5 km che si svolgerà domenica alle 17.30, un percorso sulla sabbia divertente e ricco di ostacoli, di crazy point con strutture gonfiabili, punti colore, bolle di sapone e altre sorprese.

Insomma una “fun run” che si svolgerà in un contesto di festa, ricco di musica e allegria, per promuovere il benessere, l’attività fisica e l’aggregazione. I partecipanti non dovranno raggiungere la miglior prestazione sportiva, ma trascorrere nel miglior modo possibile i 5 chilometri della corsa durante la quale incontreranno 4 “fun station”, dove saranno cosparsi di colori, si immergeranno nella schiuma, dovranno superare ostacoli gonfiabili o di altro tipo, per poi giungere al traguardo, nel villaggio RDS, dove si terrà il “sunset party”, ovvero la festa finale con musica e animazione.

Altra particolarità dell’evento sarà la presenza dei talent di RDS Next, i conduttori della nuova nata in casa RDS, la social radio che si rivolge ad un pubblico ben definito dai 15 ai 30 anni. RDS Next è una nuova piattaforma che cambia il paradigma dell’ascolto della radio da parte dei Millennials e Generazione Z e che apre nuovi canali di dialogo, coinvolgendo talent capaci di confrontarsi con le nuove generazioni, sensibili ad intercettare i loro gusti musicali e i temi di maggiore interesse. RDS Next è una fusione tra il grande mondo della radio e la società attuale. I talent RDS Next saranno presenti, il sabato pomeriggio, al Main Stage del villaggio.

Il 3 e 4 agosto, dal mattino fino al tramonto, la spiaggia di San Salvo insomma diventerà un autentico cuore pulsante del divertimento.