Consiglio regionale: la settimana politica all'Emiciclo

La settimana politica all'Emiciclo inizia martedì 30 con la seduta della Conferenza dei Capigruppo, convocata per le 12 nella sala Silone del Consiglio regionale, all'Aquila, per discutere di: ordine del giorno prossima seduta consiliare; Giornata degli abruzzesi nel mondo-Ambasciatori d'Abruzzo. Sempre martedì, alle 15, convocata la Quinta Commissione Sanità con il seguente ordine del giorno: esame "Provvedimento Amministrativo" n. 4/2019 di iniziativa Giunta regionale 'Decreto Ministeriale 30 aprile 2019 di riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia dell'anno 2019. Proposta al Consiglio di approvazione del Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia per il 2019". Prevista audizione del dirigente del Servizio "Politiche per il Benessere Sociale - Dipartimento Salute e Welfare". Poi audizione della Cgil L'Aquila e FP Cgil L'Aquila su problematiche riguardanti Asl 1 per carenze personale, nomina Direttore Generale e Punto nascita di Sulmona.