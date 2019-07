Vacanze ad Andalo: indecisi sull’hotel? 4 consigli per non sbagliare

Trascorrere le proprie vacanze ad Andalo è senza dubbio una bellissima idea, non solo nel periodo invernale ma anche in quello estivo! Se infatti questa località del Trentino è l’ideale per una settimana bianca sulla neve, lo è anche per un soggiorno all’insegna delle passeggiate all’aria aperte, immersi nella natura incontaminata delle Dolomiti di Brenta. Gli scenari paesaggistici che si possono ammirare da queste parti non si trovano certo dappertutto e non a caso Andalo è una delle mete preferite dalle famiglie con i bambini ma anche dai gruppi di amici e dalle coppie in cerca di relax. Insomma: nella Paganella si possono trovare tutti gli ingredienti necessari per una vacanza indimenticabile! Le strutture però sono davvero moltissime e trovare l’hotel perfetto per le proprie esigenze non è sempre facile. Eccovi allora 4 consigli per non sbagliare.

#1 Gli hotel 3 stelle? Perfetti!

Se non volete spendere cifre esorbitanti, non vale la pena cercare alberghi di categoria superior a 5 stelle perché da queste parti si trovano strutture di categoria inferiore che non hanno nulla da invidiare a quelle più costose. Soggiornare ad Andalo in un hotel 3 stelle significa risparmiare e al tempo stesso avere a disposizione tutti i comfort per una vacanza perfetta. Ci sono alberghi davvero straordinari, quindi non prestate troppo attenzione alla categoria perché qui un 3 stelle vale quanto un 5 stelle a livello di pulizia, servizi ed accoglienza.

#2 Prenotare in anticipo o all’ultimo minuto

Per accaparrarvi la sistemazione migliore vi conviene sempre prendervi per tempo e quindi prenotare con un certo anticipo. In questo modo potrete approfittare delle offerte più vantaggiose e scegliere l’hotel perfetto per le vostre esigenze. In alternativa, date un’occhiata anche alle promo last minute che spesso sono interessanti.

#3 Controllare i servizi offerti

Ad Andalo ci sono moltissimi hotel e alcuni di questi sono pensati appositamente per le famiglie con i bambini al seguito. Se viaggiate con i vostri figli, controllate che la struttura faccia parte del club Andalo for Family: potrete godere di moltissimi servizi dedicati proprio ai più piccoli. Gli hotel che rientrano in questo circuito infatti devono rispettare determinati requisiti e risultare proprio a misura di famiglia. Se al contrario avete in programma una vacanza con gli amici potete trovare altre strutture in cui il divertimento è assicurato e vengono organizzate moltissime attività. Ad Andalo ogni hotel è pensato per rendere il soggiorno perfetto sotto tutti i punti di vista quindi conviene sempre controllare i servizi offerti perché sono molti, come il noleggio di mountain bike per gli sportivi per fare un esempio.

#4 Centro benessere: il tocco in più

Se volete che la vostra vacanza sia davvero indimenticabile, vi consiglio di cercare un hotel ad Andalo che abbia anche il centro benessere con vista sulle Dolomiti di Brenta. Concedersi una pausa di relax tra sauna, bagno turco, idromassaggio e docce emozionali e nel contempo ammirare lo splendido paesaggio esterno è un’esperienza davvero unica che non si dimentica facilmente. Sono molte le strutture che offrono questo servizio e vale la pena approfittarne.