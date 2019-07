Efficientamento energetico del Centro “Aldo Moro”, intervento da 130mila euro

Sarà il Centro culturale “Aldo Moro” l'edificio su cui verrà effettuato l’efficientamento energetico con i fondi messi a disposizione dal Ministero degli Interni per una somma complessiva di 130.000,00.

“L'attenzione di questa Amministrazione comunale verso interventi di tutela dell'ambiente, così come quella per l'edilizia scolastica, ci trova in piena sintonia con il governo nazionale a cui vanno i nostri ringraziamenti ma anche le nostre sollecitazioni a fare ancor di più anche in considerazione della mancanza di risorse importanti degli enti locali” ha affermato il sindaco Tiziana Magnacca nell’annunciare l’argomento approvato questa mattina nel corso del Consiglio comunale nell’ambito dell’aggiornamento del Piano triennale delle opere pubbliche.

"Abbiamo riqualificato le attività che si svolgono all'interno del Centro culturale – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini – grazie anche al lavoro quotidiano di Akon Service, aggiudicatario dei servizi, dell’Università delle Tre Età che svolge molte dei suoi corsi, e del Centro antiviolenza con lo sportello Frida. Ora tocca alla riunificazione esterna per completare il lavoro di valorizzazione di questo spazio culturale, dopo gli interventi all'esterno dell'area del teatro".