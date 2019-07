Bike&Bus: parte la mobilità alternativa sulla Costa dei Trabocchi

Un primo passo verso la mobilità alternativa sulla Costa dei Trabocchi: è partita oggi, lunedì 29 luglio, la prima linea sperimentale Bike&Bus promossa da Camera di Commercio Chieti Pescara, Gal Costa dei Trabocchi, Legambiente e Polo Inoltra, con il sostegno di Regione Abruzzo e Provincia di Chieti, nell’ambito del progetto #CostadeiTrabocchiMOB.

Un servizio di autobus delle autolinee Donato Di Fonzo & F.lli Spa attrezzati con porta biciclette sulla linea “Lanciano -Fossacesia Stazione”, attivo fino al 31 agosto, che servirà alcune località della Costa dei Trabocchi, consentendo ai turisti di godere pienamente e su due ruote di uno dei paesaggi più belli di Italia (tutti gli orari sono disponibili sul sito: www.costadeitrabocchimob.it).

Un sistema di viabilità a basso impatto ambientale che, con il tempo, fruirà anche della possibilità di noleggiare, a costi contenuti, biciclette direttamente acquistate dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e messe a disposizione nelle bike station grazie all’accordo con RFI e Legambiente.

Il progetto, avviato quest'anno in via sperimentale per il tratto di costa in cui è già fruibile la pista ciclabile, fornisce informazioni sui servizi di mobilità via treno e bus e la presenza di parcheggi da Francavilla al Mare a San Salvo, inclusi quelli che permettono l’intermodalità treno, autobus, auto e bici. La sperimentazione, accompagnata da un piano di comunicazione capillare, porterà alla proposta, per il 2020, di un piano di viabilità e mobilità sostenibile per l’intero territorio delle province di Chieti e di Pescara ed alla realizzazione di strumenti di info-mobilità.

Gli elementi caratterizzanti il progetto sono:

la Linea dei Trabocchi , iniziativa giunta alla seconda edizione, che incentiva la mobilità in e verso l’Abruzzo tramite linee bus con tariffe agevolate e con promozioni e sconti offerti degli stabilimenti balneari convenzionati.

, iniziativa giunta alla seconda edizione, che incentiva la mobilità in e verso l’Abruzzo tramite linee bus con tariffe agevolate e con promozioni e sconti offerti degli stabilimenti balneari convenzionati. le Bike-Station , grazie all’autorizzazione concessa da RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a Legambiente Abruzzo per l’installazione di pannelli e punti per il noleggio promozionale di bici-trekking fornite dalla Camera di Commercio Chieti Pescara;

, grazie all’autorizzazione concessa da RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a Legambiente Abruzzo per l’installazione di pannelli e punti per il noleggio promozionale di bici-trekking fornite dalla Camera di Commercio Chieti Pescara; ITrabocchi Watchers, studenti dell’ITS - Istituto Superiore della Mobilità Sostenibile MOST di Ortona - Polo Inoltra e coordinati dal GAL Costa dei Trabocchi, che cureranno il monitoraggio dei flussi di mobilità con interviste ai turisti.

Tutti i soggetti fino ad ora coinvolti dal progetto sono: i Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo, RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Trenitalia, ITS - Istituto Superiore della Mobilità Sostenibile MOST di Ortona, Società TUA - Trasporto Unico Abruzzo, Sangritana, le autolinee Cerella, Civitarese, Napoleone e Tessitore, FIBA Abruzzo, A.Mare Casalbordino, Operatori Turistici Fossacesia, Operatori Turistici di Torino di Sangro Località Le Morge e Borgata Marina.