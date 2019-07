Montalfano, un successo la terza edizione della “Festa delle commare e dei compari”,

Tutti i componenti dell’associazione Montalfano Terra Nostra ringraziano quanti si sono prodigati per contribuire alla buona riuscita della Festa delle Commare e Compari, giunta quest'anno alla sua terza edizione è entrata a far parte della tradizione Montalfanese.

Si ringraziano, inoltre, tutti gli sponsor, il Sindaco di Cupello, l'Amministrazione comunale e tutte le persone che hanno deciso di trascorre due serate in questa bella e genuina realtà quale quella di Montalfano. Doveroso è anche ringraziare agli artisti, nuovi compari 'onorari di questa terza edizione, che con la loro musica ci hanno allietato e fatto sorridere.

“La festa delle commare e dei compari” con la sua terza edizione vi saluta e vi augura una buona estate.

Arrivederci al prossimo anno.