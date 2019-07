Bellissima la "Festa delle commare e dei compari" a Montalfano, due serate all'insegna del divertimento

Nelle serate di sabato 27 e domenica 28 luglio presso Montalfano si e' svolta la terza edizione della Festa delle Commare e dei Compari cui ha fatto da richiamo non soltanto alla popolazione di Montalfano ma anche dai paesi limitrofi.Nella serata di sabato 27 luglio si e' svolto il primo torneo di morra che ha avuto inizio alle ore 15:00 a seguire dalle ore 18:00 c'e' stata l'apertura degli stand gastronomici mentre alle ore 21:00 c'e' stata l'esibizione della Banda Piazzolla che ha fatto divertire e allo stesso tempo ballare il pubblico presente.La serata e' proseguita alle ore 23:00 con l'esibizione del DJ Ivan Colangelo cui an'chesso ha fatto ballare tutti i presenti fino a tardi.Mentre nella serata di domenica 28 luglio alle ore 18:00 c'e' stata l'apertura degli stand gastronomici.La serata e' proseguita alle ore 21:00 con il doppio spettacolo di Vittorio il Fenomeno e Stellina.Nonostante abbia piovigginato le due serate all'insegna dell divertimento e della buona musica hanno fatto registrare il tutto esaurito.Un ringraziamento agli organizzatori dell'Associazione "Montalfano Terra Nostra" per il prezioso impegno nell' organizzare anche quest'anno la Festa delle Commare e dei Compari.Appuntamento per l'anno prossimo con la quarta edizione di Montalfano in Festa.