A causa del semaforo posto ad alternare il traffico in virtù dei lavori che si stanno svolgendo su via Istonia si stanno creando disguidi alla circolazione, i lunghi tempi di attesa creano le lunghe code che ostruiscono le strade secondarie alle arterie di via Duca degli Abruzzi e della stessa via Istonia mandando in tilt la circolazione. Si consigliano percorsi alternativi.