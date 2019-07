Ubriachi alla guida: ritirate sei patenti dalla Polizia

Sei patenti ritirate perché i conducenti erano positivi all'alcol test, 60 punti complessivamente decurtati, 20 contravvenzioni elevate e un'automobile confiscata. E' il bilancio dei controlli che la Polizia Stradale di Pescara ha eseguito ieri sera nell'ambito dei servizi mirati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti. Oltre 50 le auto controllate, per un totale di 86 persone. Il servizio è stato eseguito con il supporto del personale sanitario della Polizia di Stato. La guida in stato di ebbrezza, ricorda la Polstrada, è punita, in proporzione alla percentuale di alcol, da un minimo di 1.087 a un massimo di 5.797 euro, con decurtazione di 10 punti se il tasso è inferiore a 0,8 grammi per litro e con l'arresto da sei mesi e l'ammenda da 800 a 6.000 euro in caso di tasso superiore.