Boschetti, mi candido a Sindaco? Non lo so... si vedrà

Antonio Boschetti prende spunto da un articolo giornalistico e sul suo profilo social vuota il sacco. Un intervento lungo, una difesa appassionata anche degli errori commessi e lo scoop della possibile candidatura. Fra i numerosi commenti ricevuti dall'ex consigliere regionale c'è quello del Senatore D'Alfonso che rinnova stima e amicizia a Boschetti.

"Mi sono candidato la prima volta in Consiglio Comunale a San Salvo giovanissimo, risultando tra i primi degli eletti.

Ho ricoperto la carica di Capogruppo e Segretario cittadino della Democrazia Cristiana.

Nell'anno 1994, morta La DC ho aderito al PPI .

Nell'anno 1995 , A seguito della scissione dell PPI, mi sono innamorato di Rocco Buttiglione ed ho aderito al CDU. Nel momento in cui ,Buttiglione ha deciso di allearsi con FI sono tornato nel Centro Sinistra. Ove milito, ininterrottamente, da 20 anni fondando la Margherita ed il Partito Democratico.

Nell'anno 2005 sono stato eletto in Consiglio Regionale, assumendo la funzione di Presidente della Commissione Agricoltura e poi quella di Assessore Regionale alle Attività Produttive e lo Sviluppo economico, facendo buone cose, tra le quali la legge sul commercio e la legge sulla piccola produzione domestica.

Sono stato spazzato via dalla vicenda giudiziaria "sanitopoli"

Mi sono ritirato dalla vita politica e dalla vita pubblica... fino a quando non sono stato assolto da tutto, perché il fatto non sussiste.

La vicenda del consorzio acquedottistico è stata una brutta vicenda ,che mi ha visto vittima e per la quale ho pateggiato innanzi alla Corte dei Conti ( sbagliando) un risarcimento per mancata culpa in vigilando.

Cosa sto facendo ora?

Sto parlando con le persone di San Salvo, sto dialogando con le persone di San Salvo, mi sto confrontando con le persone di San Salvo....

Per fare che cosa?

Niente! per tornare a fare politica locale, sperando di stimolare un cambiamento per il bene della mia città.

Mi candido Sindaco?

Non lo so.... si vedrà... se c'è qualcuno che vuole farlo e mi convince io lavorerò accanto a lui, così come ho fatto per Gennaro Luciano ....

Oggi lavoro.... anche contro il fango... come ho fatto sempre..

Non mi sono mai abbattuto nemmeno dentro il carcere... seppur subito

INGIUSTAMENTE

Figuriamoci per qualche articolo"