A San Salvo venerdì 2 agosto "La Notte delle Favole" dedicata ai bambini

Venerdì 2 agosto alle ore 18 in piazza Papa Giovanni XXIII si terrà la seconda edizione della "Notte delle Favole". Ci saranno animazione, trucca bimbi, pop corn, laboratori storie al museo, bolle di sapone, letture animate, circo incantato, letture npl. Alle ore 21.30 direttamente dal programma televisivo "All together now" di canale 5 lo show di Fiore Di Luna "I cartoni animali".