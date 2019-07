Lorenzo Cherubini scrive post su Vasto dal profilo del Jovanotti Beach Party

Riportiamo integralmente le dichiarazioni scritte su un post da Jovanotti nella pagina Facebook del Tour riguardanti la tappa di Vasto.

“ho chiesto a Trident che organizza #jovabeachparty di potervi aggiornare sulla giornata di Vasto:

Per quanto riguarda Vasto è stato presentato alcuni giorni fa un nuovo progetto che ha recepito le osservazioni a suo tempo espresse dalla commissione .

Sappiamo che in queste ore le istituzioni si stanno confrontando su ogni singolo dettaglio del progetto e

siamo in attesa di notizie e di aggiornamenti.

Jbp è una grande festa e una grande occasione di valorizzazione del territorio e siamo certi che le

istituzioni stiano ragionando per trovare una soluzione.“