San Salvo Marina, il 5 agosto il concerto dell’Orchestraccia

Partirà con il coinvolgente concerto gratuitodell’Orchestraccia il “Summer Time” organizzato dall’associazione culturale New Generation e da Eventi e Servizi srls con il patrocinio del Comune di San Salvo, una serie di eventi per tutti i gusti che si terranno a San Salvo Marina.

La prima iniziativa si terrà il 5 agostocon il live in piazza Cristoforo Colombo del gruppo itinerante folk-rock romano che si compone in modo creativo e disordinato di attori, cantautori, musicisti e performers. Si tratta di una formazione aperta che propone una forma innovativa di spettacolo che comprende musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Partendo dal folk degli autori romani tra Ottocento e Novecento, l’Orchestraccia riscopre tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana e perle della tradizione romana. Tradizione che prosegue con la creazione di inediti della band, in un mix di teatro canzone di grandissimo impatto. Un insieme di canti della tradizione e melodie d’autore sapientemente interpretati dalla band, nata per gioco otto anni fa, che quest’anno ha anche chiuso il concertone del Primo Maggio a Roma.

L’ultima iniziativa musicale del particolare gruppo folk è la rivisitazione di “Semo gente de borgata”, brano del 1972 scritto da Franco Califano e all’epoca interpretato dai Vianella. Il successo nazionalpopolare è stato rivisitato dall’Orchestraccia con un videoclip realizzato con la regia di Cristian Valeri e girato in un mercato rionale della Capitale. (https://www.youtube.com/ watch?v=cQrGL6fH_zg)

“Le canzoni come ‘Semo gente de borgata’ sono canzoni senza data di scadenza. In un mondo musicale dove tutto si consuma velocemente, cercando il consenso dell’ultima ora, usando linguaggi di mode che durano una stagione – spiega il cantautore Marco Conidi - questo brano parla di una speranza, di un riscatto privato e della voglia di essere migliori cercando l’appoggio e la solidarietà l’un l’altro piuttosto che apparire per apparire: in fondo da sempre l’amore trasforma case, macchine e giornate di pioggia in giornate meravigliose”. “Passeggiare nei mercati rionali, tra banchi coloratissimi e profumati – aggiunge riferendosi alla realizzazione del videoclip - è ciò che permette di conoscere la vera vita quotidiana della Capitale. Per questo il collettivo ha scelto di andare in mezzo alla gente al mercato coperto del Tuscolano III, un luogo di aggregazione in cui tutti sono uguali. Siamo stati felici di sentire la partecipazione e avere la collaborazione di tutti i commercianti e tutti i frequentatori del luogo durante le riprese. La gente ha cantato con noi dall’inizio alla fine”.

E anche questo neonato brano, insieme agli altri grandi successi del gruppo, risuonerà nel concerto di San Salvo Marina, il cui inizio è previsto per le ore 21.00. La spontaneità della band leader della canzone popolare romana che attualmente è impegnata nella registrazione del nuovo album e la realizzazione dello spettacolo teatrale che debutterà al Teatro Olimpico di Roma il prossimo 3 ottobre, sarà la vera protagonista del live del 5 agosto.