Grande musica a San Salvo con il concerto "Piano solo" di Simone Sala

Mercoledi' 31 luglio 2019 in piazza San Vitale con inizio alle ore 21:00 c'è stata l'esibizione di Simone Sala il quale ha suonato tutti i pezzi di autori importanti nel panorama della musica italiana eseguiti al pianoforte.

Prima dell'esibizione di Simone Sala l'assessore alla cultura Maria Travaglini e il sindaco Tiziana Magnacca hanno portato i saluti iniziali. Simona Sala pianista molisano proveniente da una famiglia di lunga tradizione musicale. Vincitore di oltre 30 premi conquistati in varie competizioni in tutto il mondo.Vanta oltre mille concerti in Italia,Spagna,Inghilterra,Polonia,Stati Uniti,Sud America,Thailandia e Cambogia sia come solista e sia con gruppi o orchestra.

"L'amministrazione comunale è impegniata a valorizzare spazi di cultura commenta il sincaco Tiziana Magnacca con eventi di livello che si svolgono in particolare nel centro cittadino. Ritengo utile quanto doveroso evidenziare anche la preziosa collaborazione con l'Avis di San Salvo che ha contribuito alla realizzazione di questa serata". Sala più volte protagonista e ospite all'interno dei palinsesti televisivi e radiofonici nazionali e internazionali. Al di la della sua attivita' di pianista Simone Sala è stato fin da giovanissimo promotore di manifestazioni e progetti a sfondo musicale e culturale come il World Music Project e direttore artistico di "Jazz in campo" una delle manifestazioni più accreditate del Sud Italia nell'ambito del panorama Jazzistico nazionale.

Tra i tanti riconoscimenti ricevuti spiccano la medaglia al merito della Presidenza della Republica Italiana riservata ai giovani ritenuti meritevoli per le loro attivita' in ambito artistico-culturali e la medaglia al merito della Regione Molise.

L'ospite della serata e' stata la flautista Selina De Santis che ha accompagnato il maestro. L'assessore alla cultura Maria Travaglini ha così invitato la cittadinanza sansalvese a questo evento che "impreziosisce gli eventi culturali del nostro calendario estivo e che mostra l'attenzione verso la musica di qualita' dell'amministrazione comunale".