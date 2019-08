La musica dei Pink Floyd il 16 agosto a Palazzo d'Avalos di Vasto con la tribute band Eclipse

La musica degli immortali Pink Floyd torna il 16 Agosto alle ore 21,30 al Cortile del Palazzo D'Avalos con il concerto degli Eclipse che, chiamati dall'Associazione Un Buco Nel Tetto di Luciana Salvatorelli e Roberto Colanzi, faranno riassaporare le sonorità del famoso gruppo britannico ormai diventato leggendario.

Il costo del biglietto di 10 euro sarà devoluto all'associazione La Conchiglia Onlus che si occupa di aiutare i pazienti del reparto di Oncologia del San Pio di Vasto.

Sarà l'occasione per poter riascotare brani come Wish You Were Here, TIme, Another Brick In The Wall, Shine On You Crazy Diamond, Comfortably Numb, ecc...

La line up del gruppo comprende: Luigi Mariotti chitarra, Emanuele Perrina batteria, Alessandro Mariotti basso, Gioranni Tabilio tastiere, Francesco Marchesani Voce ai quali si aggiungeranno il prof. Gianpiero Barbati al sax e Dora Minicucci (direttrice del coro New Gospel Choir ai cori.

L'evento si annuncia come uno dei più attesi dell'estate vastese.