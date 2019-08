La riffa della Madonna a Palmoli e lo spezzatino

Il 27 luglio a Palmoli si festeggia la Madonna del Carmine, una bella festa con le "pacchianelle" e i carri allestiti in onore della Vergine: ma la vera attrazione sembra essere per molti versi la riffa. Una vera e propria asta organizzata dallo stesso comitato feste che offre in pubblica piazza al maggior offerente animali vivi e morti, salumi, ventricina, formaggi e decine di prodotti della terra offerti dai devoti.

La riffa può durare fino al giorno seguente il 28 luglio poichè molte possono essere le cose da mettere all'incanto. Quest'anno una famiglia palmolese ha acquistato alla riffa un agnello per poterlo preparare come si faceva un tempo a spezzatino e rivivere un'altra tradizione quella dei cucinieri.

La Signora Rina Maria racconta: "non c'erano ristoranti, per le feste, soprattutto per i matrimoni a Palmoli c'erano i cucinieri che dovevano preparare un menù ben stabilito, un menù in cui era molto importante lo spezzatino d'agnello".

E qual'era questo menù tipico? "Antipasto abruzzese di salumi e formaggi, brodo con 1/4 di gallina e poi arrivava lo spezzatino di agnello al sugo quindi tris di pasta, polpettone con l'uovo, porchetta e torta finale" .

L' agnello perchè era così importante? "Lo spezzatino d'agnello al sugo era uno "spartiacque" da quello si valutava la qualità del pranzo e l'entità del regalo da fare agli sposi: migliore lo spezzatino più alto il regalo!"