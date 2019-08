Domenica 4 agosto a Montenero la finale regionale del “Prodotto Topico 2019”

Sessanta prodotti in esposizione e degustazione in Piazza della Libertà, presentati da associazioni, aziende agricole, produttori e titolari di attività di ristorazione provenienti da Molise, Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia, oltre che da Portogallo, Brasile e Africa.

È la finale regionale del "Prodotto Topico 2019", l'evento che farà tappa nella piazza centrale di Montenero di Bisaccia nel tardo pomeriggio e nella serata di domenica 4 agosto, a partire dalle ore 19.

Un vero e proprio viaggio nella cultura e nelle varie tradizioni enogastronomiche locali, che consentirà ai visitatori di scoprire e degustare prelibatezze tipiche di alcune zone d'Italia e del mondo, con la possibilità di conoscerne segreti e caratteristiche, colloquiando direttamente con i produttori.

"Montenero di Bisaccia è una delle quattro località scelte per lo svolgimento di questa manifestazione - dichiara l'assessore alla Cultura e al Turismo Massimo Di Stefano - e proprio qui da noi si terrà la finale regionale nel corso della quale saranno scelti quattro prodotti che, a loro volta, andranno a competere alla finale nazionale che si terrà ad Agnone.

Siamo molto felici di poter ospitare questa bella iniziativa - continua Di Stefano - che ha già dimostrato nel corso degli anni la sua valenza turistica in chiave enogastronomica. Ringrazio fin da ora Orazio Di Stefano, presidente dell'Associazione RicercAzione e infaticabile organizzatore di questo evento, per la sua determinazione nell'aver voluto proporre e allestire una vetrina così importante a Montenero di Bisaccia.

In attesa di poter degustare domenica sera anche i prodotti di espositori marocchini, informo che sono stato invitato a partecipare il 30 luglio scorso alla Festa del Trono del Regno del Marocco che si è tenuta nella splendida cornice di Villa Domi a Napoli, alla presenza del Console generale del Regno del Marocco a Napoli, Daidai Rachid. Nel corso della serata abbiamo stretto rapporti di amicizia che ci hanno spinto a pensare di formalizzare, prossimamente, un vero e proprio Patto di amicizia con una città costiera del sud del Marocco, al fine di instaurare e sviluppare rapporti turistici e scambi commerciali.

Una grande opportunità quindi, quella del Prodotto Topico, che abbiamo voluto legare ad altre iniziative che si terranno nella stessa giornata e che culmineranno con lo spettacolo di cabaret di Vincenzo Olivieri. Vi aspettiamo".

