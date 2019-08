Diventa legge l'ora di educazione civica nelle scuole: soddisfazione del sindaco Magnacca

“Sono felice come sindaco, come avvocato e come cittadina italiana della legge che reintroduce a scuola, come materia obbligatoria di studio, l’educazione civica. E’ sicuramente una giornata storica, come ha affermato il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Bussetti che solo pochi mesi fa abbiamo ospitato a San Salvo. Felicità data dal constatare che il Comune di San Salvo, nel novembre dello scorso anno, ha aderito alla raccolta firme per la proposta di legge d’iniziativa popolare per l’introduzione di un’ora di insegnamento di “educazione alla cittadinanza” promossa dal Comune di Firenze con il sostegno dell’Anci (Associazione nazionale comuni d’Italia) e che ha visto in prima linea i sindaci di tutta Italia”. A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo l’approvazione odierna del Senato, dopo il via libera della Camera dei Deputati, del progetto di legge che istituisce come materia obbligatoria l’educazione civica partendo dai banchi di scuola.

Il sindaco Magnacca evidenzia tra l'altro come il Comune Comune di San Salvo stia sviluppando un interessante progetto che coinvolgerà prossimamente il mondo della scuola.

Educazione civica che consentirà la valorizzazione dei principi della Costituzione e delle Istituzioni europee, insieme a tematiche come la sostenibilità ambientale, l’educazione alimentare, la promozione della salute e del benessere oltre al rispetto delle regole della convivenza civile. Tra i temi della nuova legge anche quelli del bullismo e del cyberbullismo, con un’attenzione particolare all’educazione alla legalità, al contrasto delle mafie e alla tutela del patrimonio culturale. Spazio inoltre per l’educazione stradale, considerato che proprio nell’età delle superiori ci si avvicina alla patente di guida con le due e le quattro ruote. Sono previste almeno 33 ore annue e voto in pagella.