Centrodestra provinciale: “Priorità alla sicurezza delle nostre scuole”

“All’unanimità abbiamo votato a favore degli interventi da eseguire con somma urgenza per la messa in sicurezza delle coperture dei fabbricati scolastici riguardanti il Liceo Scientifico “Mattioli” di Vasto, l’Istituto di Istruzione Superiore “Mattei” di Vasto, il Liceo Classico “Pudente” di Vasto e l’ Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico “Palizzi” di Vasto, a seguito la forte grandinata avvenuta lo scorso 10 Luglio.” A dichiararlo sono i consiglieri provinciali di centrodestra Elisa Marinelli, Gabriele Di Bucchianico, Emiliano Vitale, Marino Graziano, Pierdomenico Tiberio ed Efrem Martelli, a margine dell'ultimo consiglio provinciale che specificano quanto segue: “Con senso di responsabilità abbiamo accolto questa specifica deliberazione poiché riteniamo imprescindibile la collaborazione tra le parti politiche quando trattasi di temi fondamentali come la sicurezza degli studenti. Pertanto – concludono i consiglieri di centrodestra – anche se continueremo a vigilare su tutte le iniziative e scelte adottate dal Presidente Pupillo e dalla sua maggioranza, dal conto nostro continueremo a lavorare dimostrando responsabilità, attaccamento al territorio, disponibilità e voglia di partecipare per il bene comune dei nostri cittadini”.