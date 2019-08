Scontro in A14: alla guida una 37enne di San Salvo in stato di ebrezza

Proprio in vista dell’aumento del traffico che caratterizzerà questo week end di agosto (bollino nero) e in considerazione che gran parte delle persone si mettono in viaggio anche di notte per raggiungere le località di mare, il Comandante della Stradale di Chieti ha predisposto controlli rafforzati nell’autostrada A 14, al fine di garantire la sicurezza di tutti coloro che la percorrono.

Ed è proprio in autostrada che intorno alle ore 2 della notte giunge la notizia di un incidente tra più autovetture in carreggiata sud, all’altezza di Lanciano. Giunte sul posto le pattuglie trovano la sorpresa: la conducente di un veicolo, una ragazza di 37 anni residente a San Salvo, sottoposta alla prova con l’etilometro, è risultata con un tasso appena sopra il limite consentito: 0,71 g/l. La stanchezza unita ai riflessi fortemente rallentati a causa dell’assunzione dell’alcool, non hanno fatto percepire che l’autovettura che la precedeva stava rallentando, l’impatto è stato inevitabile e violentissimo, ma per fortuna senza gravi conseguenze.

Controlli ancora più serrati saranno disposti nei prossimi fine settimana con l’obiettivo di garantire livelli più elevati di sicurezza stradale.