Nuovi asfalti: completato il primo tratto di via Istonia, prossimo step dopo Ferragosto

"Completato il primo intervento di messa in sicurezza di via Istonia. In particolare sono state eliminati i disagi che avrebbero potuto procurare le radici della pineta comunale. La ditta Marinelli ha proceduto a sistemare la strada che costeggiava la parte alberata a ridosso del marciapiede". A spiegarlo è l'assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis nell'annunciare, già da ieri pomeriggio, la riapertura al traffico di via Istonia.

"I lavori di completamento della strada - annuncia il sindaco Tiziana Magnacca - avverrà subito dopo Ferragosto con il nuovo asfalto di via Istonia nel tratto compreso tra le rotonde di via Duca degli Abruzzi e via dello Sport per non creare ora disagi in questo periodo vacanziero. Come sempre prima la sicurezza per la nostra Città in movimento".