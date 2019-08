Auguri di buon 16 anniversario Angelo e Stefania

Carissimi Angelo Di Bartolomeo e Stefania Ciocca e' passato molto tempo da quando vi siete conosciuti amati gia' da quando vi siete conosciuti.Siete una bravissima e bellissima coppia che ha messo al mondo tre splendidi ragazzi.Voi in tutto quello che fate mettete sempre cuore passione e amore.Io sono contento anzi contentissimo di avervi conosciuti e di camminare insieme a voi nella fede.Ho sempre visto in voi uno spirito l'intraprendenza e di altruismo non soltanto verso voi stessi ma soprattutto verso gli altri.Siete una coppia che vive per il sociale e anche per aiutare le famiglie più bisognose.Insieme a voi la parrocchia di San Nicola ha istituito un bellissimo rapporto verso i più bisognosi della parrocchia ma anche delle varie associazioni di cui la parrocchia ha attuato dei percorsi di reinserimento nel mondo del sociale.Vi auguro il meglio della vita.Di nuovo tanti auguri per questo bellissimo traguardo.Auguri Angelo e Stefania anche dall'intera redazione di San Salvo punto net.