Cosa fare oggi domenica 4 agosto a San Salvo

ESTATE A SAN SALVO

Domenica 4 agosto 2019

9:30 Piazzale Colombo

GIORNATA DEDICATA ALL'IPERTENSIONE E GLICEMIA - 9 ^ EDIZIONE (Croce Rossa)

10:00 Piazzale Cristoforo Colombo

RDS PLAY ON TOUR

17:30 RDS FUN RACE

(Comune di San Salvo in collaborazione con Progetto Sud)

18:00 Via Vespucci

L'ARTE DEL SAPER FARE (ProLoco San Salvo)

dalle ore 20.00 alle ore 23.00 Piazza San Vitale

Apertura PARCO ARCHEOLOGICO DEL QUADRILATERO E VISITE GUIDATE MUSEO PORTA DELLA TERRA" - Info: 3891812311 – 3477013325 Organizzazione: Comune di San Salvo/PARSIFAL