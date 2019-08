US San Salvo in un silenzio devastante

Le domeniche d'agosto sotto l'ombrellone in spiaggia solitamente, per gli appassionati di calcio,sono luogo di chiacchierate sugli eventi e sviluppi delle società e del loro lavoro svolto per affrontare l'imminente stagione agonistica. Per gli appassionati della US San Salvo è un'estate atipica perché , oltre alle varie catastrofiche notizie che si inseguono da qualche tempo, la società è scesa in un silenzio stampa assordante dopo aver prima stretto un accordo con gli aquilotti per il settore giovanile e poi aver presentato l'organico della nuova società presieduta dal riconfermato Castaldo Antonio.

Sembrerebbe che l'iscrizione al campionato sia stata effettuata, o comunque presentata, e adesso si attende la stila del calendario. Mentre tutte le altre società comunicano acquisti, cessioni e quant'altro sui propri siti e testate giornalistiche locali: la US San Salvo lascia alla fantasia ( o alla premonizione) le chiacchiere dei propri sostenitori (o antagonisti) sotto l'ombrellone nelle domeniche d'agosto.