Concluso al bocciodromo comunale il sesto memorial “Pietro Di Pietro” FOTO

Si è conclusa questa notte la gara nazionale, dedicata ad un caro amico PIETRO DI PIETRO, amante del gioco delle bocce, e che ha visto scendere in campo tanti giocatori della categoria A, B e C.

.Assistere alle gare ,iniziate alle ore 17,00,è stato davvero una bella emozione,ognuno con il suo stile e la voglia di vincere,fino ad arrivare a notte fonda portando sul gradino più alto per la categoria A, ALFONSO NANNI (BOVILLE),più volte campione a livello nazionale,mentre al secondo posto il nostro concittadino PATRICE BIANCHI (CITTA' DI LANCIANO)altrettanto noto per le sue qualità di grande atleta e campione di questo sport. Mentre per la categoria B , primo classificato DE LUCA ALESSANDRO (VIRTUS L'AQUILA) ,mentre per la categoria C, PROVVEDUTO GAETANO (PINETESE)

Le gare sono state seguite con professionalita' dal direttore di gara DI NATALE DOMENICO e da arbitri professionali ,tra cui LUIGI LEONE.

La manifestazione è stata curata sia dal direttivo del bocciodromo,rappresentato dal presidente dott.GIOVANNI MARIOTTI,sia dal direttore sportivo ROBERTO GOVONI che dalla colonna portante del bocciodromo LUIGINO RAMUNDO,che ha saputo ricevere gli atleti e i loro accompagnatori,in un ambiente accogliente e preparato a far degustare i nostri piatti tipici con cordialita'.

Anche quest'anno ,soddisfatti dei risultati,ci si è salutati con un arrivederci all'anno prossimo!