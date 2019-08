Saverio Celenza rientra a San Salvo dal Mondiale di Basket

Da San Salvo in Finlandia per partecipare con la Nazionale Italiana al Mondiale di Basket Over 50; Saverio Celenza degli Amici del Basket di San Salvo rientra da Helsinki, gli azzurri superano a pieni punti la fase a gironi per poi essere eliminati agli ottavi di finale perdendo contro l’ Estonia.

Saverio Celenza non è nuovo a manifestazioni così importanti, infatti ha già partecipato a tre Europei ( vincendo anche un Oro) e ad un altro Mondiale oltre questo del 2019.

Complimenti a Saverio, e Auguri per un futuro sempre più Azzurro per gli Amici del Basket di San Salvo.