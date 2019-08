RDS Play on Tour, un successo oltre le aspettative FOTO

Un successo oltre alle aspettative per la tappa dell’RDS Play on Tour a San Salvo sabato e domenica scorsi. “Partecipazione, sano divertimento, un’atmosfera di grande festa – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – che ha visto la presenza di migliaia di persone con una gran voglia di coinvolgimento con il villaggio di RDS Play on Tour che ha animato tutto il litorale di San Salvo”.

La musica di RDS è sbarcata in maniera gioiosa sulla spiaggia di San Salvo con il suo tour estivo dove grandi protagonisti sono stati l’intrattenimento, la musica e i giochi.

“E’ stata una bellissima esperienza, in particolare la RDS Fun Race, la corsa più pazza dell'estate, dove San Salvo si è dimostrata capace di fare il pienone con milleduecento iscritti, record di partecipanti rispetto a tutte le altre tappe sinora svolte sulle spiagge italiane” aggiunge il sindaco.

“Abbiamo dimostrato grande capacità organizzativa, spazi adeguati, sufficienti parcheggi e una buona viabilità – evidenzia l’assessore al Turismo Tonino Marcello – che ci permettono di accogliere manifestazioni del genere. Un sentito ringraziamento all’associazione Progetto Sud e in particolare ad Antonio Cane, Andrea Di Iorio e Daniele Manzone”.