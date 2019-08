RDS Play on Tour, boom di presenze e sold out per la Fun Race

Bilancio più che positivo per l’RDS Play on Tour Summer Edition che si è svolto questo fine settimana a San Salvo Marina, iniziativa di calibro nazionale organizzata da RDS, dall’associazione Progetto Sud con il coordinamento di Antonio Cane e con il patrocinio del Comune di San Salvo.

La spiaggia libera antistante piazza Cristoforo Colombo si è trasformata per due giorni in una vera oasi del divertimento. “Un beach party a tutti gli effetti – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – una grande soddisfazione per tutti e per l’amministrazione comunale. Ringrazio personalmente RDS per aver coinvolto San Salvo in questa splendida avventura, gli organizzatori e Antonio Cane per l’organizzazione impeccabile dell’evento che è stato motivo di grande orgoglio per tutti noi. Tanto divertimento, tanta partecipazione alle due giornate e presenze oltre ogni aspettativa alla corsa che si è tenuta ieri pomeriggio”.

E in effetti la Fun Race ha raccolto oltre 1000 persone registrando il sold out delle adesioni e aggiudicandosi il primato delle iscrizioni degli eventi RDS già realizzati. Un vero boom per la corsa lunga circa 5 km, un percorso sulla sabbia divertente e ricco di ostacoli, di crazy point con strutture gonfiabili, punti colore, bolle di sapone e altre sorprese al quale hanno partecipato persone di tutte le età.

Tanti gli ospiti che hanno preso parte all’iniziativa e intrattenuto dal palco il numerosissimo pubblico, a partire da Jody Cecchetto - JDC & Ceskiello, conduttori di RDS Next, fino alla speaker ufficiale dell’evento Roberta Lanfranchiche racconta: “La gente ha partecipato a tutte le cose che abbiamo proposto, i numeri che siamo riusciti a tirare su per la corsa sono stati una soddisfazione meravigliosa. E poi l’accoglienza, il bellissimo posto, la gastronomia. Se dovessero chiedermi cosa ti è piaciuto di San Salvo, metterei la crocetta su ‘tutto’. Spero davvero di tornare presto”.

Insomma il 3 e 4 agosto a San salvo Marina è andato di scena un vero e proprio spettacolo del divertimento, all’interno di un’oasi di spensieratezza, scenograficamente ispirata ai colori e alle atmosfere delle isole tropicali in cui hanno risuonato, dal mattino fino al tramonto, le dolci e ritmate playlist di “RDS 100% Grandi Successi”.