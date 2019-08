Inflessibilità delle multe, che sia così per tutti

"Questa mattina mentre mi recavo a Vasto Marina sono stato rincorso dai vigili urbani,di Vasto i quali mi hanno intimato l'alt al che molto preoccupato ho chiesto cosa avessi fatto.

La risposta d' stata che il loro apparecchio aveva rilevato che il mio veicolo non e' in regola.

Ho consegnato il libretto di circolazione e 'in realta' non ho fatto la revisione alla scadenza.

Umilmente ho chiesto se potevano evitare di farmi il verbale, la risposta e' stata un no secco io ho cercato in tutti i modi di convincerli ma e 'stato inutile.

Sono molto rammaricato alla mia età, una dimenticanza può capitare (77anni e mezzo).

Mi chiedo da cittadino onesto e rispettoso delle leggi, questi vigili non potrebbero essere altrettanto inflessibibili con tutti gli ambulanti che affollano la spiaggia di Vasto (venditori di borse, scarpe, giacconi taroccati).

Carrettini che transitano sulla spiaggia e via dicendo.

Se fossero più presenti e più rigidi nel'applicare le leggi e le delibere comunali non avremmo questa moltitudine di evasori fiscali.

Per concludere nel nostro paese circolano migliaia di veicoli con targa straniera,che non pagano il bollo e l'assicurazione come mai la fanno sempre franca?.

I cittadini onesti se sbagliano una sola volta vengono puntualmente sanzionati.

A volte penso di abbandonare questo paese dove tutti gli stranieri hanno tutte le tutele e le garanzie,mentre noi italiani siamo quelli ch paghiamo per tutti.

Sono molto dispiaciuto,ma da cittadino onesto e rispettoso delle leggi, lunedì andrò a pagare il verbale."